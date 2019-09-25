Компания-владелец Aliexpress создала собственный процессор для искусственного интеллекта

На данный момент известно, что процессор уже используется Alibaba для работы внутренней поисковой системы, автоматического перевода текста и формирования персональных рекомендаций для пользователей на собственных площадках. Чип был создан специалистами исследовательского института Alibaba под названием DAMO Academy, а также T-Head — подразделением компании, занимающимся разработкой полупроводников.

Напомним, что компания еще в сентябре прошлого года пообещала создать процессор для искусственного интеллекта за один год, что, в принципе, у нее получилось.