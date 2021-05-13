Компания-владелец AliExpress за год заработала более 100 миллиардов долларов

Так, только за прошедший квартал доход компании составил 28,6 млрд долларов. Годовой же доход и вовсе вышел за пределы 100 млрд долларов, говорится в отчёте на сайте ИТ-гиганта. При этом чистая прибыль Alibaba за тот же период — 21,8 млрд долларов.

Стоит отметить, что если вычесть штраф, наложенный китайским правительством, то годовая чистая прибыль и вовсе составляет 26,2 млрд долларов. Это на 30% больше того, чего удалось добиться компании годом ранее.