Компания-владелец батискафа Титан запланировала туры к Титанику в 2024 году

На официальном сайте компании опубликовано расписание туров на 2024 год. Желающие могут приобрести билеты на экспедиции, запланированные на два периода: с 12 по 20 июня и с 21 по 29 июня 2024 года.

Несмотря на произошедшую трагедию, OceanGate Expeditions продолжает предлагать «уникальную возможность погрузиться в историю и исследовать место крушения Титаника».

Похоже, компания рассчитывает на то, что уникальность и интерес к этой экспедиции будут продолжать привлекать людей.

Напомним, что несколько недель назад трагическая гибель пассажиров на борту Титана, включая президента и основателя компании OceanGate Expeditions, акванавта и бизнесменов, привлекла внимание общественности к безопасности подобных приключений.