Компания-владелец Facebook создаст цифровые копии своих пользователей

Цукерберг намерен вложить в развитие свой концепции порядка $10 млрд в течение 10 лет. А реализация планов начнётся с формирования иммерсивного аватара людей.

Для этого Meta подала ряд патентов на новые технологии в Управление по патентам и товарным знакам США. Большинство патентов предполагают использование биометрии: отслеживание взгляда и движение зрачка, мимики, поворота лица, позы тела и даже зажатия носа.

Предположительно, собирать биометрию будут с помощью датчиков на гарнитуре, которая будет устанавливаться на компьютеры пользователей.