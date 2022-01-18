Компания-владелец Facebook создаст цифровые копии своих пользователей

Наука и технологии
Сегодня в 20:15
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Компания-владелец Facebook создаст цифровые копии своих пользователейДля развития метавселенной
Владелец бывшего Facebook, а сейчас Meta, Марк Цукерберг заявил, что хочет создать цифровые копии пользователей соцсети для построения реалистичной метавселенной.
Цукерберг намерен вложить в развитие свой концепции порядка $10 млрд в течение 10 лет. А реализация планов начнётся с формирования иммерсивного аватара людей.
Для этого Meta подала ряд патентов на новые технологии в Управление по патентам и товарным знакам США. Большинство патентов предполагают использование биометрии: отслеживание взгляда и движение зрачка, мимики, поворота лица, позы тела и даже зажатия носа.
Предположительно, собирать биометрию будут с помощью датчиков на гарнитуре, которая будет устанавливаться на компьютеры пользователей.