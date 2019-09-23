Компания-владелец Mercedes отказался от разработки бензиновых двигателей

Сообщается, что на данный момент производство не будет полностью остановлено, какое-то время поставка классических двигателей будет производится, например для Mercedes-Benz S и E, а также для новых V6. Однако любая новая разработка Daimler будет реализована в сфере электрокаров, гидридов, а также для водородных автомобилей.”В следующие десять лет машины изменятся сильнее, чем за прошедшее столетие”, - поделились представители Daimler.

Напомним, что Daimler не первый, кто решил отказаться от бензиновых двигателей. Нескольким ранее представители компании Volkswagen сообщили, что в 2026 году будет запущена последняя серия автомобилей с подобным двигателем.