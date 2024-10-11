Компания-владелец TikTok выпустила свои первые наушники

Эти открытые наушники стоят около $170 и пока доступны только в Китае. Устройство взаимодействует с голосовым помощником Doubao, который можно активировать с помощью специальной команды.

Как сообщает SCMP, Ola Friend можно использовать в качестве гида при путешествиях или для обучения английскому языку.

Для этого наушники нужно подключить к мобильному приложению Doubao, которое в сентябре насчитывало более 47 млн активных пользователей в месяц, делая его самым популярным генеративным ИИ-приложением в Китае.

Выход наушников Ola Friend стал возможен после того, как ByteDance завершила покупку компании Oladance, известной своими аудиоустройствами.