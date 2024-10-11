Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 08:06
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Компания-владелец TikTok выпустила свои первые наушники

Она также владеет производителем VR-шлемов Pico
Компания ByteDance, владеющая TikTok, выпустила свои первые наушники под названием Ola Friend.
Компания-владелец TikTok выпустила свои первые наушники
© Engadget

Эти открытые наушники стоят около $170 и пока доступны только в Китае. Устройство взаимодействует с голосовым помощником Doubao, который можно активировать с помощью специальной команды.

Как сообщает SCMP, Ola Friend можно использовать в качестве гида при путешествиях или для обучения английскому языку.

Для этого наушники нужно подключить к мобильному приложению Doubao, которое в сентябре насчитывало более 47 млн активных пользователей в месяц, делая его самым популярным генеративным ИИ-приложением в Китае.

Выход наушников Ola Friend стал возможен после того, как ByteDance завершила покупку компании Oladance, известной своими аудиоустройствами.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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