Компания-владелец TikTok выпустила свои первые наушники

Опубликовано 11 октября 2024, 08:061 мин.
Компания-владелец TikTok выпустила свои первые наушникиОна также владеет производителем VR-шлемов Pico
Компания ByteDance, владеющая TikTok, выпустила свои первые наушники под названием Ola Friend.
Эти открытые наушники стоят около $170 и пока доступны только в Китае. Устройство взаимодействует с голосовым помощником Doubao, который можно активировать с помощью специальной команды.
Как сообщает SCMP, Ola Friend можно использовать в качестве гида при путешествиях или для обучения английскому языку.
Для этого наушники нужно подключить к мобильному приложению Doubao, которое в сентябре насчитывало более 47 млн активных пользователей в месяц, делая его самым популярным генеративным ИИ-приложением в Китае.
Выход наушников Ola Friend стал возможен после того, как ByteDance завершила покупку компании Oladance, известной своими аудиоустройствами.