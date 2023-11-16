Компания «Яндекс» анонсировала умную колонку с цветным сенсорным экраном

На мероприятии YaC 2023 компания «Яндекс» представила свою новую разработку — «Станцию Дуо Макс». Главной особенностью этой умной колонки является сенсорный экран, который можно вращать. Этот тачскрин не только позволяет просматривать контент, но и управлять фирменным помощником «Алиса» прикосновениями к экрану, что ранее было доступно только голосовым командам.

«Дуо Макс» также оснащена модулем Zigbee для управления умным домом, акустикой и сабвуфером для качественного звука. Компания пока не раскрывает все характеристики устройства, обещая представить их при начале предзаказов, которые начнутся 28 ноября.