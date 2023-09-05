Компания «Яндекс» решила проблемы с «умным» домом и Алисой

«Яндекс» успешно решил проблемы с функционированием своего умного дома, интегрированного с голосовым помощником «Алиса». Теперь приложение работает нормально, как сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в этой неделе некоторые пользователи столкнулись с трудностями при настройке умного дома через приложение «Алиса» от «Яндекса». Однако эти проблемы были быстро устранены, и теперь все функции работают надлежащим образом.

Это хорошая новость для пользователей, которые используют умный дом от «Яндекса» и наслаждаются его функциональностью в сочетании с голосовым помощником «Алиса».