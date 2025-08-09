Компаниям из сферы разработки ПО с помощью ИИ предрекли падение выручки

Как ни странно на фоне ИИ-бума, но несмотря на популярность и интерес инвесторов, Windsurf столкнулся с убытками. Высокая стоимость больших языковых моделей и жёсткая конкуренция на рынке инструментов для написания кода привели к тому, что запуск продукта обходился дороже, чем его можно было продать.

По сообщениям портала TechCrunch, создание Windsurf собственных моделей могло бы снизить затраты, но это очень дорого. Соучредитель Windsurf Варун Мохан решил не идти по этому пути. Продажа бизнеса стала стратегическим шагом для получения прибыли до того, как маржу могли подорвать конкуренты.

Многие стартапы в этом секторе, включая Anysphere (Cursor), также сталкиваются с отрицательной или нейтральной прибылью. Однако Anysphere отклонила предложения о покупке, включая от OpenAI.

Основатель стартапа Mocha, занимающегося написанием кода с помощью ИИ, Николас Шарьер рассказал, что, по сути, все компании из этой сферы столкнутся с убытками. Популярность ИИ не обуславливает их успех. «Прибыль от всех продуктов, связанных с генерацией кода, либо нейтральная, либо отрицательная. Она просто ничтожна», — завил Шарьер.