Компанию Илона Маска Neuralink, разрабатывающую чипы в мозг, заподозрили в жестоком обращении с животными

Компанию Илона Маска Neuralink, разрабатывающую чипы в мозг, заподозрили в жестоком обращении с животнымиУже во второй раз
Компанию Neuralink, разрабатывающую чипы для вживления в головной мозг, которую основали Илон Маск и Макс Ходак, снова заподозрили в жестоком обращении с животными. В первый раз детище Маска и Ходака обвинили в жесткости к животным в феврале 2022 года.
Фото: Officelife.media
Компания проводит много экспериментов над животными для разработки чипов, при этом множество испытаний проводятся с нарушениями и в спешке. Причиной называют давление на учёных со стороны Маска.
Из-за этого многие животные страдают при проведении экспериментов и умирают в муках. Отмечается, что с 2018 года вследствие неправильно проведённых экспериментов умерло 1,5 тысяч животных. Но это не точная цифра, так как Neuralink не ведёт статистику, во всяком случае, официальную.