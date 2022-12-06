Компанию Илона Маска Neuralink, разрабатывающую чипы в мозг, заподозрили в жестоком обращении с животными

Компания проводит много экспериментов над животными для разработки чипов, при этом множество испытаний проводятся с нарушениями и в спешке. Причиной называют давление на учёных со стороны Маска.

Из-за этого многие животные страдают при проведении экспериментов и умирают в муках. Отмечается, что с 2018 года вследствие неправильно проведённых экспериментов умерло 1,5 тысяч животных. Но это не точная цифра, так как Neuralink не ведёт статистику, во всяком случае, официальную.