Компанию Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными

Таким образом, компания, занимающаяся разработкой и продвижением нейроинтерфейсов, оказалась в центре своеобразного скандала. По словам представителей организации, они имеют неоспоримые доказательства того, что обезьяны в Neuralink испытывают «сильные страдания в результате ненадлежащего ухода за животными и высокоинвазивных экспериментальных имплантатов головы во время экспериментов».

Сообщается также, что из 23 обезьян, которые участвовали в экспериментах компании в рамках сотрудничества с Калифорнийским университетом, к 2020 году в живых остались лишь семь особей.