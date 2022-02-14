Компанию Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными

Наука и технологии
Вчера в 22:49
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Компанию Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животнымиЖдём ответа от её представителей или самого миллиардера
В сети появилась информация о том, что «Комитет врачей за ответственную медицину» заявил о том, что организация выступает против использования животных в медицинских исследованиях. При этом жалоба в Министерство сельского хозяйства США была подана в том числе на Neuralink Илона Маска.
Таким образом, компания, занимающаяся разработкой и продвижением нейроинтерфейсов, оказалась в центре своеобразного скандала. По словам представителей организации, они имеют неоспоримые доказательства того, что обезьяны в Neuralink испытывают «сильные страдания в результате ненадлежащего ухода за животными и высокоинвазивных экспериментальных имплантатов головы во время экспериментов».
Сообщается также, что из 23 обезьян, которые участвовали в экспериментах компании в рамках сотрудничества с Калифорнийским университетом, к 2020 году в живых остались лишь семь особей.
Источник: Futurism