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Компанию найденного мёртвым Джона Макафи продадут за 10 миллиардов долларов

Сообщить об этом должны уже со дня на день
Летом 2021 года в испанской тюрьме был найден мёртвым основатель компании по кибербезопасности McAfee Джон Макафи. И вот, спустя около полугода после инцидента, его детище планируют продать.
Компанию найденного мёртвым Джона Макафи продадут за 10 миллиардов долларов

О сделке стало известно благодаря инсайдерам. Они сообщили нашим коллегам из The Wall Street Journal, что цена вопроса — 10 млрд долларов. По условиям соглашения IT-корпорация будет продана американской частной инвестиционной компании Advent International.

Если верить источникам, знакомым с ситуацией, о приобретении планируется объявить уже завтра, 8 ноября. Но есть шансы, что сделка сорвётся, так что наверняка всё ещё нельзя быть ни в чём уверенным.

Напомним, что 23 июня 2021 года в газете El Pais появилась новость о том, что 75-летний Макафи «покончил с собой» в тюрьме в Барселоне. При этом в сети тут же начали всплывать более ранние заявления бизнесмена, согласно которым он доволен своей жизнью и заканчивать её самоубийством не планирует.

Источник: The Wall Street Journal