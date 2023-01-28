Комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами успешно испытали в СВО на Украине

Леонов отметил, что не берётся оценивать эффективность «Бастионов» в ходе спецоперации, поскольку это должны делать военные. Но если систему применяют, значит она востребована.

Также он подчеркнул, что замечания при использовании БРК бывают, «но существенных не было».