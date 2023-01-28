Комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами успешно испытали в СВО на Украине

18:03, 28 января 2023
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Комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами успешно испытали в СВО на УкраинеОб этом рассказал директор предприятия-разработчика
Генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения — предприятия-разработчика береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» — Александр Леонов рассказал о востребованности этих систем в ходе проведения СВО.
Фото: Gunsfriend.ru
Леонов отметил, что не берётся оценивать эффективность «Бастионов» в ходе спецоперации, поскольку это должны делать военные. Но если систему применяют, значит она востребована.
Также он подчеркнул, что замечания при использовании БРК бывают, «но существенных не было».
Не нам оценивать эффективность применения БРК «Бастион» в ходе СВО на Украине. Эффективность применения должны оценивать военные. Раз эта система применяема, значит, она востребована.
Александр Леонов
Генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения