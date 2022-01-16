Компромисс найден: в России нашли способ развернуть 5G-сети

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Компромисс найден: в России нашли способ развернуть 5G-сетиНеужели это наконец-то произойдёт?
В сети появилась информация о том, каким образом в России может быть решена проблема невыгодности построения 5G-сетей.
По данным ТАСС, в Минцифры РФ рассматривают возможность предоставления операторам частот для мобильных сетей пятого поколения без взимания платы. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
Мы сейчас обсуждаем вопрос, что частоты, которые нужны для 5G, будут предоставляться без взимания платы для операторов. Так как мы используем диапазон 4,8–4,9 ГГц, где требуется значительно больше частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4–3,5 ГГц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр.
Максим Шадаев
В случае, если предложение будет одобрено, то производители смогут приступить к адаптации оборудования под работу на новых частотах уже в ближайшее время.
Источник: ТАСС