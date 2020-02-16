Компьютер написал песню в стиле популярного рэп исполнителя

Трек под названием “Jack Park Canny Dope Man” был представлен разработчиками цифрового агентства Space150. Сообщается, что компьютер обучался на базе текстов песен исполнителя, тогда как мелодия была сделана с помощью других нейросетевых программ. В конечном счете компьютер выдал “симпатичный фирменный звук (включая голос в автотюне) рэпера”, однако с совершенно лишенным смысла текстом. ”Робот смог придумать те вещи, которые бы никогда не пришли в голову нам”, — поделился исполнительный креативный директор Space150 Нед Ламперт.

Кроме того, разработчики, вооружившись популярной технологией deepfake, создали клип на трек компьютера, вставив лицо рэпера. Отмечается, что если в самом начале робот создавал тексты, в которых фигурировали строчки о сексе и еде, то благодаря тренировкам он смог подстроиться под стиль Трэвиса Скотта.