Компьютер научили предсказывать смерть

Отмечается, что новая система является самым точным методом прогнозирования, основанного на ЭКГ на данный момент. Так, она смогла зафиксировать сердечные заболевания даже у тех людей, которые успешно прошли кардиологов.

Кроме того, эффективность модели протестировали с помощью показателя AUC, способного выявить, как точно система определяет разницу между теми пациентами, которые умрут в скором времени и теми, которые выживут. Так, компьютер достиг показателя равного 0,85 AUC, тогда как идеальное значение составляет 1, с отсутствием разницы в 0,5. Отмечается, что тестирование моделей, которые используются в современной медицине показало более низкий результат - от 0,65 до 0,8.