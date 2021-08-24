Компьютер научился определять расу человека по его рентгеновскому снимку

Точность определения была подтверждена в результате на основе многочисленных проверок, говорится в опубликованной на arXiv.org статье. При этом в рамках тестирования специалисты искажали изображения до такой степени, что человеческий глаз был неспособен различить анатомические особенности.

Самое интересное во всём этом, что сами учёные так и не смогли выяснить, каким образом ИИ удалось так точно спрогнозировать расу человека на основе столь некачественных, практически «мусорных» данных.

Отметим, что накануне в сети появилась информация о том, что в России совсем скоро будут сформированы требования к разработке системы поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта. Подразумевается, что благодаря свежему стандарту будет создан и первый российский алгоритм анализа медицинских данных.