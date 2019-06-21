Компьютер научился предсказывает жесты по голосу

Разработчики из Калифорнийского университета в Беркли создали систему на базе искусственного интеллекта speech2gesture и обучили её предсказывать жесты человека, основываясь на его голосе.

Нейросеть выдаёт довольно реалистичные результаты, угадывая примерно в половине случаев. Для обучения нейросети использовалась подборка видеозаписей общей продолжительностью 144 часа с десятью разными людьми, которые много жестикулируют, такими как телеведущие, преподаватели и проповедники.