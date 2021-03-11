Компьютер научился создавать 3D-голограммы в режиме реального времени

Об этом сообщается в издании Nature. Преимуществом разработки ученых из MIT является то, что голограммы генерируются мгновенно. Кроме того, для этого не требуется наличия суперкомпьютера, новая методика может работать с помощью ноутбука.

В исследовании специалисты пользовались глубоким обучением для ускорения компьютерной голографии, предоставляя возможность генерировать голограммы в режиме реального времени. Также ученые подготовили сверточную нейросеть, которая представляет из себя технологию обработки, эксплуатирующую цепь тренируемых тензоров для подражания процессу обработки визуальных данных человеком.

Ведущий автор исследования Лианг Ши считает, что эта работа поспособствует реализации голографии в 3D и VR.