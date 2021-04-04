Компьютер переместил Киану Ривза в игру Ghost of Tsushima

Роликом поделился автор YouTube-канала stryder HD. Благодаря нему можно увидеть, как смотрелся бы Киану Ривз в роли Дзина Сакаи в игре Ghost of Tsushima. Примечательно, что данное видео было опубликовано после того, как стало известно, что адаптацию видеоигры Ghost of Tsushima снимет режиссер “Джона Уика” Чад Стахелски.

Напомним, что главную роль в фильме “Джон Уик” сыграл как раз Киану Ривз. В этой связи в сети полагают, что и в грядущей адаптации игры главная роль достанется ему.