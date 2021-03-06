Компьютер переместил Николаса Кейджа в "Сияние" Кубрика

Роликом поделился автор канала stryder HD. Посредством нейросетей он сделал так, что вместо Джека Николсона главную роль в легендарном “Сиянии” Кубрика “сыграл” так называемый “король безумия” - Николас Кейдж. Компьютер хорошо переместил лицо актера, благодаря чему становится понятно, что и Кейджу подходит роль обезумевшего Джека Торранса.

Ранее мы писали о набирающих популярность deppfake роликах с Томом Крузом. У автора TikTok канала DeepTomCruise, на котором эти ролики и публикуются, выходят одни из самых реалистичных работ в этом жанре.