Наука и технологии
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Компьютер перенес главного героя "Сумерек" в фильм про Бэтмена
Выглядит правдоподобно, но малость гламурно
Совсем недавно в сети появились первые кадры из нового фильма про Бэтмена. Главного героя в свежей киноадаптации сыграет Роберт Паттинсон. Актер, сыгравший главного героя в другой культовой, пускай и с сомнительной репутацией саге - “Сумерки”. Сейчас же в сети появилось видео, в котором компьютер перенес главного героя "Сумерек" в фильм про Бэтмена.
Так, автор YouTube-канала finargot movies опубликовал ролик, в котором при помощи уже известной нам технологии deepfake лицо Паттинсона заменил на лицо Кристиана Бэйла. Судя по тому, что пишут люди в комментариях и некоторые СМИ, лицо актера было взято именно что из “Сумеречной саги”, а потому оно выглядит довольно-таки гламурно.
Напомним, что ранее с помощью deepfake энтузиасты заменили лицо Киану Ривза на лицо Уилла Смита в “Матрице”, а Сильвестр Сталлоне с помощью нейросети смог стать Терминатором, придя на замену Арнольду Шварценеггеру.