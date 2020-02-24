Компьютер перенес главного героя "Сумерек" в фильм про Бэтмена

Так, автор YouTube-канала finargot movies опубликовал ролик, в котором при помощи уже известной нам технологии deepfake лицо Паттинсона заменил на лицо Кристиана Бэйла. Судя по тому, что пишут люди в комментариях и некоторые СМИ, лицо актера было взято именно что из “Сумеречной саги”, а потому оно выглядит довольно-таки гламурно.

Напомним, что ранее с помощью deepfake энтузиасты заменили лицо Киану Ривза на лицо Уилла Смита в “Матрице”, а Сильвестр Сталлоне с помощью нейросети смог стать Терминатором, придя на замену Арнольду Шварценеггеру.