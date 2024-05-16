Компьютер прочитал «мысли» уже второго пациента

BMI разрабатываются и тестируются для помощи пациентам в различных областях. Однако предсказать, что думает человек — намного сложнее, так как это не требует движения. Новое исследование является наиболее точным в предсказании внутренних слов.

Сначала устройство BMI было обучено распознавать образцы мозга, производимые при произнесении определенных слов внутренне. Затем слово мелькало на экране, и участник должен был «произнести» слово внутренне. Результаты показали, что алгоритмы BMI смогли предсказать восемь слов среди двух пациентов с точностью 79% и 23%.

Работа все еще предварительная, но может помочь пациентам с болезнями, которые влияют на речь. Устройства могут использоваться только в том случае, если человек сосредотачивается на конкретном слове, и не могут быть использованы для чтения мыслей.