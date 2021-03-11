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Компьютер сделал из главной героини «Очень странных дел» Гермиону
Речь о Милли Бобби Браун
В сети появилось очередной видео, сделанное с помощью технологии DeepFake. На этот раз компьютер сделал из главной героини «Очень странных дел» Гермиону.
Соответствующим роликом поделился автор канала Jarkan. Так, посредством нейросетей и DeepFake он заменил лицо актрисе, играющей Гермиону в оригинале - Эмме Уотсон, и поставил на его месте лицо Милли Бобби Браун, которая сыграла главную роль в популярном сериале на Netflix «Очень странные дела». Как можем видеть, Браун довольно гармонично смотрится в образе отличницы из Хогвартс.
Нескольким ранее в сети появился еще один DeepFake-ролик, которые предлагает посмотреть, как Киану Ривз справился бы с главной ролью в «Звёздных Войнах». Получилось весьма натурально.