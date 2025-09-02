Компьютер уместили прямо в ткани — мы на шаг ближе к умной одежде нового поколения

В одном таком «компьютерном» проводе удалось объединить датчики, контроллер, модули связи, систему питания, а также возможности хранения и обработки данных.

Волокно выдерживает растяжение до 60% и даже машинную стирку, что делает его пригодным для практического использования в одежде.

Каждое волокно включает восемь элементов: фотодетектор, температурный сенсор, акселерометр, датчик PPG (считывает изменения светопоглощения кожи), микроконтроллер, два коммуникационных модуля и систему управления питанием.

Встроенные нейросети позволяют в реальном времени распознавать движения человека. В экспериментах одно волокно показывало точность в 67%, а четыре вместе — уже 95%.

Разработчики отмечают, что главные вызовы впереди — оптимизация скорости передачи данных, снижение энергопотребления и повышение пропускной способности.

В будущем это может привести к созданию сетей «тканевых компьютеров», где одежда станет полноценным носимым гаджетом для здоровья, спорта и взаимодействия с цифровой средой.