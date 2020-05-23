Компьютер воссоздал культовую игру Pac-Man всего за 4 дня

А именно этим и занялась свежая технология NVIDIA — NVIDIA GameGAN. Если максимально упрощенно, то GameGAN — это искусственный интеллект, сумевший с нуля (без доступа к движку, игровым механикам и так далее), имея “на руках” лишь видео с 50 тыс игровыми сессиями оригинального Pac-Man, разработать точную копию культовой аркадной игры.

Что интересно, принцип работы нейросети NVIDIA GameGan уже использовался при создании другого искусственного интеллекта — того самого, который создавал несуществующих людей.