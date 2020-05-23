Наука и технологии
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Компьютер воссоздал культовую игру Pac-Man всего за 4 дня
Необычный способ отметить 40-летие легендарной аркады
Искусственный интеллект последние 10 лет берет одну новую планку за другой: с его помощью уже “стилизовали” обычные фотографии под рисунки великих художник, также ИИ используется в такой уже обыденной вещи, как голосовой ассистент. Но что вы скажете на то, что свежая разработка NVIDIA сумела воссоздать культовую игру Pac-man, на разработку которой ушло около 17 месяцев, всего лишь за 4 дня?
А именно этим и занялась свежая технология NVIDIA — NVIDIA GameGAN. Если максимально упрощенно, то GameGAN — это искусственный интеллект, сумевший с нуля (без доступа к движку, игровым механикам и так далее), имея “на руках” лишь видео с 50 тыс игровыми сессиями оригинального Pac-Man, разработать точную копию культовой аркадной игры.
Что интересно, принцип работы нейросети NVIDIA GameGan уже использовался при создании другого искусственного интеллекта — того самого, который создавал несуществующих людей.