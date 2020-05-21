Компьютер впервые смог обойти проверку капчей от Microsoft

Так, исследователи из компании F-Secure обучили искусственный интеллект обманывать капчу на сайте почтового сервиса Microsoft Outlook. При этом сами разработчики рассказали, что наибольшую проблему для них составило правильное определение текста капчи, а также имитация “живого” набора текста проверки.

Изначальный алгоритм, написанный программистами, позволял искусственному интеллекту определять только 22% символов в стандартной капче, но после того, как исследователи выяснили, что искусственный шум затрудняет идентификацию букв, они увеличили эффективность работы ИИ до 90%.

”Мы говорили об этом в прошлом году, скажем и сейчас: текстовая капча давно стала неэффективной и ее легко обойти. На рынке появились новые интересные образцы, но когда их начнут обходить — это всего лишь вопрос времени. Мы не говорим, что капча бесполезна, они просто не должны рассматриваться как решение, которое спасет вас от всего”, — отметили представители F-Secure.