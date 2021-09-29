Компьютер выявил фальшивую картину в лондонской Национальной галерее

В рамках анализа, компьютер сравнивал картину с 148 другими работами художника. По итогу он пришёл к выводу, что данное ему для исследования полотно с 91%-вероятностью написано не нидерландским художником.

При этом нейросети дали и другую работу художника для сканирования — «Вид на Хет Стин ранним утром». Результаты этого анализа показали, что картина с вероятностью 98,76% написал сам художник.