Компьютер выявил фальшивую картину в лондонской Национальной галерее

Наука и технологии
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Компьютер выявил фальшивую картину в лондонской Национальной галерееПри этом другую его работу он признал оригиналом
В сети появилась информация о необычной ситуации, случившейся в популярной галерее в Лондоне. Нейросеть обнаружила, что один из представленных там экспонатов — подделка.
Речь идёт о картине «Самсон и Далила», которую считали одной из работ Питера Пауля Рубенса. Но, по словам специалистов, «каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90%», передаёт The Guardian.
В рамках анализа, компьютер сравнивал картину с 148 другими работами художника. По итогу он пришёл к выводу, что данное ему для исследования полотно с 91%-вероятностью написано не нидерландским художником.
При этом нейросети дали и другую работу художника для сканирования — «Вид на Хет Стин ранним утром». Результаты этого анализа показали, что картина с вероятностью 98,76% написал сам художник.