Компьютерная графика заменит живого льва на логотипе популярной кинокомпании

Представители компании заявили, что это изменение связано с повышением разрешения видео, пишет The Guardian. При этом изначально новая заставка должна была дебютировать в новом фильме о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Но из-за производственных проблем картины, связанных с эпидемией COVID-19, впервые новое лого можно будет увидеть в комедии Ченнинга Татума «Пес».

Напомним, что лев является талисманом MGM с 1924 года. С тех пор его роль играли семь разных животных, но у каждого из них была одна и та же кличка — Лео. Последний зверь был лицом MGM с 1957 года.