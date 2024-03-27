Компьютерная модель поможет предсказать вымирание животных

В ходе исследования ученые изучили случай вымирания древнего гигантского буйвола. Они рассмотрели влияние охоты людей, поведения животных и изменений в окружающей среде на вероятность вымирания. Симуляции показали, что агрессивное поведение самцов буйвола и неблагоприятные климатические условия увеличивают вероятность их вымирания.

Результаты исследования могут быть применены для разработки эффективных стратегий по сохранению видов, находящихся под угрозой вымирания в настоящее время. Компьютерная модель позволяет выявить ключевые моменты, влияющие на уязвимость видов, и разработать меры по их защите.