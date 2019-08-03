Компьютерного гиганта засудят за увольнение сотрудников пенсионного возраста

Желая стать такой же «крутой» и «модной» для миллениалов, как Amazon и Google, компания IBM уволила 100 тысяч сотрудников в последние несколько лет и столкнулась с несколькими судебными исками за увольнение «пенсионеров».

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление бывшего вице-президента IBM в судебном иске за возрастную дискриминацию.

В ответном заявлении IBM говорится: «Мы изобрели IBM заново в последние пять лет, чтобы предложить больше возможностей для наших клиентов». Также компания заявляет, что нанимает по 50 тысяч сотрудников каждый год.

При этом бывший вице-президент IBM по работе с персоналом Аллан Уайлд (Alan Wild) в одном из гражданских исков заявил, что компания уволила от 50 до 100 тысяч сотрудников только в последние несколько лет. Уайлд отметил в своих показаниях, что IBM хотела продемонстрировать миллениалам, что она не «старомодная организация для старперов» и надеялась стать такой же «крутой» и «модной», как поисковый гигант Google или монстр онлайн-ритейла Amazon. Для этого она избавилась от большей части пожилых сотрудников.