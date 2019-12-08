Компьютеру поручат закончить незавершенную симфонию Бетховена

Издание Frankfurter Allgemeine сообщило, что работа над созданием новых алгоритмов проходит прямо в Доме Бетховена в Бонне. Отмечается, что в разработке участвуют сразу несколько специалистов в разных сферах, в числе которых команда композиторов, музыковедов, а также программистов. Уникальный альянс был сформирован для создания нового алгоритма, который сможет самостоятельно восстановить отсутствующие элементы симфонии в ее оригинальном, подлинном стиле.

Сообщается, что премьера законченного искусственным интеллектом произведения запланирована на 250- летие великого композитора, то есть уже в следующем году.