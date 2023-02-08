Компьютеры на собственных процессорах Apple в будущем могут стать игровыми

Миллет отметил, что и работа над игровой производительностью компьютеров на macOS также велась сразу после перехода на свои процессоры.

По словам вице-президента Apple, компания работает и над увеличением производительности графических процессоров. Причём речь идёт об оборудовании мощными графическими чипами всех моделей компьютеров Mac — от бюджетных MacBook Air до флагманских Mac Studio.

При этом Миллет подчеркнул, что разработчики игр ещё плохо знакомы с процессорами Apple и им ещё предстоит адаптироваться к этим устройствам. Миллет отметил и тот момент, что разработчики игр «никогда не видели 96 ГБ видеопамяти», которые есть в чипе M2 Max.