Наука и технологии
22:28, 08 февраля 2023
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Компьютеры на собственных процессорах Apple в будущем могут стать игровыми

Об этом рассказал вице-президент компании по архитектуре платформ

Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет рассказал, что с первых дней, когда Apple перешла на чипы собственной разработки, компьютеры Mac рассматривалось компанией как потенциальные игровые платформы.

Компьютеры на собственных процессорах Apple в будущем могут стать игровыми

Фото: Cronista.com

Миллет отметил, что и работа над игровой производительностью компьютеров на macOS также велась сразу после перехода на свои процессоры.

По словам вице-президента Apple, компания работает и над увеличением производительности графических процессоров. Причём речь идёт об оборудовании мощными графическими чипами всех моделей компьютеров Mac — от бюджетных MacBook Air до флагманских Mac Studio.

При этом Миллет подчеркнул, что разработчики игр ещё плохо знакомы с процессорами Apple и им ещё предстоит адаптироваться к этим устройствам. Миллет отметил и тот момент, что разработчики игр «никогда не видели 96 ГБ видеопамяти», которые есть в чипе M2 Max.

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