Компьютеры на собственных процессорах Apple в будущем могут стать игровыми

Компьютеры на собственных процессорах Apple в будущем могут стать игровымиОб этом рассказал вице-президент компании по архитектуре платформ
Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет рассказал, что с первых дней, когда Apple перешла на чипы собственной разработки, компьютеры Mac рассматривалось компанией как потенциальные игровые платформы.
Фото: Cronista.com
Миллет отметил, что и работа над игровой производительностью компьютеров на macOS также велась сразу после перехода на свои процессоры.
По словам вице-президента Apple, компания работает и над увеличением производительности графических процессоров. Причём речь идёт об оборудовании мощными графическими чипами всех моделей компьютеров Mac — от бюджетных MacBook Air до флагманских Mac Studio.
При этом Миллет подчеркнул, что разработчики игр ещё плохо знакомы с процессорами Apple и им ещё предстоит адаптироваться к этим устройствам. Миллет отметил и тот момент, что разработчики игр «никогда не видели 96 ГБ видеопамяти», которые есть в чипе M2 Max.