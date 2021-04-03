Компьютеры начали предсказывать качество воздуха

В рамках исследования специалисты воспользовались компьютерным моделированием с целью детально проанализировать качество воздуха.

”Качество воздуха — одна из главных проблем в городской местности, которая влияет на жизнь людей. Тем не менее, существующие наблюдения недостаточны для предоставления всеобъемлющей информации, которая могла бы помочь уязвимым группам населения”— поделился Манжу Юй, доцент кафедры географии в штате Пенн.

Специалисты отметили, что несмотря на то, что с помощью спутниковых и наземных наблюдений можно измерить загрязнение воздуха, они являются ограниченными. В частности, спутники способны пролетать над одним и тем же место ежедневно, и при этом не обращать внимание на разницу выбросов. Что касается метеостанций на Земле, они хоть и занимаются постоянным сбором данных, делают это в ограниченных количествах мест.