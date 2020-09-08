Компьютеры начали прогнозировать риски при беременности

Методика машинного обучения, представленная американскими специалистами, способна изучать образцы плаценты, выявляя наличие рисков для здоровья при будущих беременностях. Предполагается, что она окажет помощь врачам, специализирующимся на анализировании плаценты для прогнозирования признаков проблем во время беременности.

В частности, врачи распознают поврежденные кровеносные сосуды, при наличии которых можно предположить осложнения беременностей, а при худшем сценарии они могут быть смертельными как для матери, так и для плода. Данные изменения на ранней стадии поддаются лечению, однако так как для их выявления требуется время и высокоспециализированные навыки врача - проводятся подобные исследования редко. Так, ученые тренировали методику на базе изображений образцов плаценты, благодаря чему компьютеры обучились выявлять все кровеносные сосуды на изображении, а после и анализировать состояние каждого сосуда. Примечательно, что во время тестирования алгоритм выявлял повреждения даже точнее, чем профессиональные патологи.