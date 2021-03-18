Компьютеры начали составлять резюме за людей

Разработке инструментов предшествовало исследование. В его рамках выяснилось, что около 40% hr-специалистов смотрят резюме менее 60 секунд, тогда как 25% из них - менее 30 секунд. Эти факты сподвигли инженеров реализовать инструмент, который будет способствовать приглашению пользователей на собеседования.

Впоследствии они создали инструмент Resume Builder на базе ИИ, который способен формировать профессиональное резюме. Причем он отвечает как за текст, так и визуальное сопровождение резюме.Так, компьютер научился оптимизировать резюме и сопроводительные письма, подготовленные индивидуально для определенной компании.