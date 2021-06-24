Наука и технологии
Сегодня в 10:00

Компьютеры начнут искать лекарства от редких заболеваний

В том числе рака и инфекционных болезней
Специалисты технологической компании DeepMind объявили о том, что компьютеры будут использовать для поиска лекарства от редких болезней.
Компьютеры начнут искать лекарства от редких заболеваний

Сообщается, что новая модель на базе искусственного интеллекта будет эксплуатироваться для противодействия самым смертоносным паразитарным болезням. По словам специалистов, многие болезни имеют связь с ролью белков в катализе. В то же время, осведомленность о трехмерной структуре белка поможет реализовать методы лечения различных заболеваний, в числе которых онкологические, инфекционные, а также слабоумие.

Мы воодушевлены потенциалом этой технологии, которая поможет заполнить некоторые пробелы в понимании биологии и ускорить научные исследования, чтобы создать новые эффективные методы лечения заболеваний. Мы надеемся, что AlphaFold окажет реальное влияние на наше понимание болезней и открытия лекарств для сообществ, которые очень нуждаются в лечении”, — поделились в DeepMind.