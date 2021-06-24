Компьютеры начнут искать лекарства от редких заболеваний

Сообщается, что новая модель на базе искусственного интеллекта будет эксплуатироваться для противодействия самым смертоносным паразитарным болезням. По словам специалистов, многие болезни имеют связь с ролью белков в катализе. В то же время, осведомленность о трехмерной структуре белка поможет реализовать методы лечения различных заболеваний, в числе которых онкологические, инфекционные, а также слабоумие.

“Мы воодушевлены потенциалом этой технологии, которая поможет заполнить некоторые пробелы в понимании биологии и ускорить научные исследования, чтобы создать новые эффективные методы лечения заболеваний. Мы надеемся, что AlphaFold окажет реальное влияние на наше понимание болезней и открытия лекарств для сообществ, которые очень нуждаются в лечении”, — поделились в DeepMind.