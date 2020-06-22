Компьютеры научили отличать живой голос от подделки

К слову, совместная австралийско-корейская разработка под названием Void представляет из себя крайне эффективный проект, способный опознать настоящий живой голос крайне с максимальной точностью. Что интересно, работает вся эта система не на технологии машинного обучения и “тренировку” на огромной базе данных, как это происходит обычно в подобных случаях, а на анализе непосредственно спектрограммы.