Компьютеры научили предсказывать молнию

”Уже существующие системы предсказания молний работают очень медленно, им нужны специализированные источники данных, такие как радары или спутники. Наша методика использует информацию, которую может собирать любая метеостанция. Это означает, что мы можем готовить прогнозы даже для самых удаленных уголков Земли”, - поделился Амирхоссейн Мостаджаби, который является одним из разработчиков.

На данный момент компьютер способен предсказывать вероятность молнии с точностью в 76% за полчаса до ее удара. По словам ученых, это обеспечит более безопасную среду для авиаперелетов, а также сможет наладить бесперебойность электросетей и прочих объектов.