Наука и технологии
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Компьютеры научились оценивать рейтинг фильма по сценарию
Результаты почти всегда совпадают с теми, которые присваиваются в комиссии киноассоциации
Ученые из Калифорнийских университетов обучили нейросеть оценивать рейтинг фильма, полагаясь на сценарий. Отмечается, что выдаваемый компьютером результат практически всегда идентичен тому, который фильму присваивают в комиссии Американской киноассоциации.
Напомним, что благодаря рейтингам происходит ограничение аудитории. К примеру, рейтинг NC-17 означает, что лица 17-летнего возраста и младше не допускаются к просмотру кинокартины, поскольку в ней могут содержаться сцены насилия, сексуальные сцены, присутствует нецензурная лексика и прочее.
Нейросеть, способная определять рейтинг фильма, обучалась на дата-сете из 992 размеченных сценариев, в которых заблаговременно выделили сомнительные компоненты. Помимо того, что результаты компьютера почти всегда совпадают с оценкой комиссии, иногда он может подсказать, каким образом стоит удалить сексуальную сцену и добавить несколько сцен с драками, сохранив при этом рейтинг.