Компьютеры научились оценивать рейтинг фильма по сценарию

Напомним, что благодаря рейтингам происходит ограничение аудитории. К примеру, рейтинг NC-17 означает, что лица 17-летнего возраста и младше не допускаются к просмотру кинокартины, поскольку в ней могут содержаться сцены насилия, сексуальные сцены, присутствует нецензурная лексика и прочее.

Нейросеть, способная определять рейтинг фильма, обучалась на дата-сете из 992 размеченных сценариев, в которых заблаговременно выделили сомнительные компоненты. Помимо того, что результаты компьютера почти всегда совпадают с оценкой комиссии, иногда он может подсказать, каким образом стоит удалить сексуальную сцену и добавить несколько сцен с драками, сохранив при этом рейтинг.