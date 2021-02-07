Компьютеры научились определять, использовались ли фотографии пользователя без его согласия

Отмечается, что некоторые разработчики, для обучения системы распознавания лиц, пользуются фотографиями людей из общедоступных баз или фотохостингов, в числе которых Flickr. Компьютеры же научились выявлять, применялись ли в этих целях личные фотографии пользователей без их согласия.

Известно, что сам инструмент работает на базе открытых данных, изучая идентификаторы Flickr. Разработчики сообщили, что миллионы фотографий были использованы без ведомства пользователей, что нарушает их права.

Для проверки, были ли фотографии пользователя эксплуатированы без его ведомства необходимо ввести свое имя пользователя в Flickr, URL-адрес фотографии. Впоследствии компьютер проанализирует порядка 3,5 млн фотографий и выдаст совпадения.