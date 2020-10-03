Наука и технологии
Сегодня 09:33
Компьютеры научились определять кратеры на Марсе
Сейчас специалисты пытаются перенести технологию непосредственно на марсоходы
В сети появилась информация о том, что у ученых появились новые помощники в изучении Марса. Все дело в том, что компьютеры научились определять кратеры на Красной планете.
Для анализа поверхности Марса, нейросеть использовала снимки, собранные зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), отмечается на сайте Лаборатория реактивного движения NASA. Там же говорится и о том, что найденные кратеры сформировались не так давно: от 8 до 10 лет назад.
Об использовании новейших технологий при изучении других планет высказался и астроном из Технологического университета Джорджии Майкл Мунье. Так, по словам специалиста, ученые прямо сейчас вовсю пытаются внедрить системы ИИ в бортовую электронику марсианских орбитальных зондов.
Мы надеемся, что в будущем системы искусственного интеллекта будут отбирать интересные для ученых фотографии еще на орбите.