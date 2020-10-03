Компьютеры научились определять кратеры на Марсе

Для анализа поверхности Марса, нейросеть использовала снимки, собранные зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), отмечается на сайте Лаборатория реактивного движения NASA. Там же говорится и о том, что найденные кратеры сформировались не так давно: от 8 до 10 лет назад.

Об использовании новейших технологий при изучении других планет высказался и астроном из Технологического университета Джорджии Майкл Мунье. Так, по словам специалиста, ученые прямо сейчас вовсю пытаются внедрить системы ИИ в бортовую электронику марсианских орбитальных зондов.