Наука и технологии
Сегодня в 09:28
Компьютеры научились "оживлять" людей на старых снимках
Выглядит жутко
Создан бесплатный сервис Deep Nostalgia, который позволяет “оживлять” людей на старых снимках. Так, достаточно загрузить фотографию в сервис, чтобы нейросеть смогла распознать на нем лицо и добавить к нему анимацию. Получается жутковато.
После загрузки снимка компьютер автоматически анализирует лицо, определяя направление головы и взгляда. Впоследствии он начинает подстраивать фото под определенное видео, чтобы добиться движения человека. Конвертация осуществляется всего за несколько секунд. В результате получается реалистичное видео, наподобие Live Photos в iPhone.
Отметим, что для того, чтобы пользоваться сервисом необходимо в нем зарегистрироваться, что, к слову, бесплатно. Также в Deep Nostalgia есть определенные ограничения. В частности, анимировать можно лишь одного человека на снимке. Кроме того, добавить движения можно лишь на лицо и шею.