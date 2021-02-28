Компьютеры научились "оживлять" людей на старых снимках

Отметим, что для того, чтобы пользоваться сервисом необходимо в нем зарегистрироваться, что, к слову, бесплатно. Также в Deep Nostalgia есть определенные ограничения. В частности, анимировать можно лишь одного человека на снимке. Кроме того, добавить движения можно лишь на лицо и шею.