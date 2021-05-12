Компьютеры научились переводить языки программирования

Искусственный интеллект был представлен представителями IBM в рамках конференции Think 2021. Они заявили, что компьютер научили переводить код.

“Нам нужен свой ImageNet, который может исследовать инновационные идеи и отражать их в различных алгоритмах. CodeNet — это, по сути, ImageNet для компьютеров. Это обширный набор данных, предназначенный для обучения систем AI/ML переводу кода и состоящий из 14 млн фрагментов и 500 млн строк на более чем 55 старых и активных языках — от COBOL и FORTRAN до Java, C++ и Python”, — поделились разработчики.