Наука и технологии
Сегодня в 15:31
Компьютеры научились писать курсовые за студентов
При этом за работу они получали удовлетворительную оценку
Возможности искусственного интеллекта продолжают расти. Так, стало известно, что компьютеры научились писать курсовые за студентов. Причем за их работу ставят оценку “С”, что означает “удовлетворительно”.
Американские специалисты устроили эксперимент, попросив студентов колледжа подготовить четыре работы по таким предметам, как история США, право, творческое письмо и наука. Параллельно студентам эссе на эти темы писал и мощный алгоритм глубокого обучения GPT-3. Так, компьютеру удалось заслужить своей работой оценку “С”. При этом с одним заданием он справиться не смог.
Отмечается, что работу искусственного интеллекта идеальной не назовешь, поскольку ошибки в ней были. Однако они не сильно разнились с ошибками, допускаемыми студентами. Причем компьютер справлялся с заданием за 3-20 минут, тогда как студенты на это тратили порядка трех дней.