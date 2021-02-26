Компьютеры научились писать курсовые за студентов

Американские специалисты устроили эксперимент, попросив студентов колледжа подготовить четыре работы по таким предметам, как история США, право, творческое письмо и наука. Параллельно студентам эссе на эти темы писал и мощный алгоритм глубокого обучения GPT-3. Так, компьютеру удалось заслужить своей работой оценку “С”. При этом с одним заданием он справиться не смог.

Отмечается, что работу искусственного интеллекта идеальной не назовешь, поскольку ошибки в ней были. Однако они не сильно разнились с ошибками, допускаемыми студентами. Причем компьютер справлялся с заданием за 3-20 минут, тогда как студенты на это тратили порядка трех дней.