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Компьютеры научились писать легенды

Воспользоваться генератором историй можно бесплатно
Энтузиаст Майкл Рив создал сайт, способный генерировать легенды. Причем воспользоваться сервисом может бесплатно любой желающий.

Компьютер пишет небольшие истории, состоящие всего из двух предложений. Получаются легенды, напоминающие те, что рассказывали люди друг другу в древности. Так, в первом предложении сообщается о том, из какого вымышленного источника была взята история. Во втором же повествуется сама история. Известно, что энтузиаст, при создании этого генератора легенд, вдохновлялся подкастом Loremen об английском фольклоре.

Получается хоть и бессмысленные, но забавные истории. Несколько примеров:

”Эта легенда взята из «Полной истории Вентнора и Ньюпорта » Рэвингера Веджвуда-Куинтона. В 1422 году на кладбище Святого Редьярда была замечена группа хищных диких детей с пурпурными зубами”

”Об этой сказке говорят в Уэст-Мидлендсе. В 1543 году городской аптекарь Ательстан Риланд получил от самого дьявола в конюшнях фермы Харлан волшебную лампу, которая, как говорят, обладает способностью лечить “колик”

”Эту историю рассказывают жители Хемсворта. С 1569 года призрак друида появлялся каждую среду в гостинице «Пять собак»

Сгенерировать легенду бесплатно можно по этой ссылке.

Автор: Лилик Ми