Компьютеры научились писать легенды

Компьютер пишет небольшие истории, состоящие всего из двух предложений. Получаются легенды, напоминающие те, что рассказывали люди друг другу в древности. Так, в первом предложении сообщается о том, из какого вымышленного источника была взята история. Во втором же повествуется сама история. Известно, что энтузиаст, при создании этого генератора легенд, вдохновлялся подкастом Loremen об английском фольклоре.

Получается хоть и бессмысленные, но забавные истории. Несколько примеров:

”Эта легенда взята из «Полной истории Вентнора и Ньюпорта » Рэвингера Веджвуда-Куинтона. В 1422 году на кладбище Святого Редьярда была замечена группа хищных диких детей с пурпурными зубами”

”Об этой сказке говорят в Уэст-Мидлендсе. В 1543 году городской аптекарь Ательстан Риланд получил от самого дьявола в конюшнях фермы Харлан волшебную лампу, которая, как говорят, обладает способностью лечить “колик””

”Эту историю рассказывают жители Хемсворта. С 1569 года призрак друида появлялся каждую среду в гостинице «Пять собак»”

Сгенерировать легенду бесплатно можно по этой ссылке.