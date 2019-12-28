Компьютеры научились понимать язык лучше среднестатистического человека

Сообщается, что в результате прохождения данного теста среднестатистический человек набрал порядка 87 баллов из 100, тогда как искусственный интеллект от Baidu смог достигнуть 90 баллов. Отметим, что в данном чемпионате выявляли знание лишь английского языка, однако выяснилось, что компьютер владеет лучше среднего человека и китайским языком.

Примечательно, что ERNIE был разработан не с целью принятия участия в данном чемпионате. Его главной задачей является усовершенствование результатов работы фирменного поисковика, а также для улучшения точности ответов своего ассистента Сяо Ду.