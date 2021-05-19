Наука и технологии
Сегодня в 12:57
Компьютеры научились предсказывать рак легких
Для этого был разработан алгоритм на базе ИИ
Научный журнал Radiology опубликовал результаты исследования ученых, которые разработали новый алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный предсказывать рак легких.
Сообщается, что зачастую определить рак легких можно по коррекциям легких на изображениях компьютерной томографии. Исследователи отметили, что большинство узлов являются доброкачественными, а значит не нуждаются в дальнейшей клинической работе. Точное выявление доброкачественных и злокачественных конкреций является ключевым фактором раннего лечения онкологии.
В рамках научной работы ученые реализовали алгоритм оценки конкреций легких с использованием глубинного обучения. Обучали компьютер с помощью компьютерных томографий более 16 000 узлов, в том числе 1249 злокачественных новообразований. В результате разработка научилась предсказывать рак легких.