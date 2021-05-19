Компьютеры научились предсказывать рак легких

Сообщается, что зачастую определить рак легких можно по коррекциям легких на изображениях компьютерной томографии. Исследователи отметили, что большинство узлов являются доброкачественными, а значит не нуждаются в дальнейшей клинической работе. Точное выявление доброкачественных и злокачественных конкреций является ключевым фактором раннего лечения онкологии.

В рамках научной работы ученые реализовали алгоритм оценки конкреций легких с использованием глубинного обучения. Обучали компьютер с помощью компьютерных томографий более 16 000 узлов, в том числе 1249 злокачественных новообразований. В результате разработка научилась предсказывать рак легких.