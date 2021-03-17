Компьютеры научились предсказывать сердечные приступы

”Если нестабильные коронарные бляшки могут быть обнаружены до того, как они разорвутся, фармакологическое или другое лечение может быть начато на ранней стадии, чтобы предотвратить сердечные приступы и спасти жизни”, - поделился руководитель исследовательской группы Семантини Надкарни из Центра фотомедицины Wellman, отметив при этом, что разработка нового метода является важным шагом, чтобы достичь этой цели.

Известно, что новый метод внутрисосудистой лазерной визуализации был опробован на моделях животных. Так, было установлено, что компьютер способен выявлять отличительные механические особенности бляшек, которые имеют высокие риски разорваться в физиологических условиях движения сердца, кровотока и дыхания.