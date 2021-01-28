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Компьютеры научились прогнозировать шизофрению

Однако специалиста они все равно не заменят
Ученые продолжают развивать возможности искусственного интеллекта. На этот раз компьютеры научились прогнозировать шизофрению.

Исследователи из Университета Альберты разработали новый инструмент, который использовали для изучения функциональных магнитно-резонансных изображений 57 здоровых родственников первой степени родства людей, страдающих от шизофрении. В результате компьютер определил 14 человек с наиболее высокими баллами по шкале шизотипических черт личности.

”Наш инструмент, основанный на фактах, изучает нейронную сигнатуру в головном мозге и может быть более точным, чем диагноз, основанный только на субъективной оценке симптомов.”, - поделился ведущий автор исследования Сунил Калмади Васу, отметив, что разработка, все таки, не сможет полностью заменить консультацию специалиста. Предназначен инструмент для помощи в ранней диагностике, а также фиксирования групп симптомов шизофрении.