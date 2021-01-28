Компьютеры научились прогнозировать шизофрению

Исследователи из Университета Альберты разработали новый инструмент, который использовали для изучения функциональных магнитно-резонансных изображений 57 здоровых родственников первой степени родства людей, страдающих от шизофрении. В результате компьютер определил 14 человек с наиболее высокими баллами по шкале шизотипических черт личности.

”Наш инструмент, основанный на фактах, изучает нейронную сигнатуру в головном мозге и может быть более точным, чем диагноз, основанный только на субъективной оценке симптомов.”, - поделился ведущий автор исследования Сунил Калмади Васу, отметив, что разработка, все таки, не сможет полностью заменить консультацию специалиста. Предназначен инструмент для помощи в ранней диагностике, а также фиксирования групп симптомов шизофрении.